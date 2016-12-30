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FETÖ'DEN 398 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ'den 398 kişi ihraç edildi

Amasya'da FETÖ soruşturmasında 398 memur ihraç edildi.

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Amasya'da 15 Temmuz FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 30 Aralık itibariyle, çeşitli kurumlarda çalışan 87 kamu personeli görevinden uzaklaştırıldı. 398 kişi memuriyetten ihraç edildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde 247 kişi tutuklu, 273 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

87 kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı ve 398 kişinin de memuriyetten atıldığı belirtilen Valilik açıklamasında, "Amasya genelinde FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele ilgili birimlerimiz tarafından etkin ve özverili şekilde çalışmalar devam edecek" denildi.

DHA
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