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FETÖ'DEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ'den 8 kişi gözaltına alındı

FETÖ soruşturmasında yapılan operasyonda 8 kişi ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen bir emniyet müdürü ve 7 akademisyen gözaltına alındı

Bartın merkezli İstanbul ve Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında daha önce görevden ihraç edilenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu bir emniyet müdürü ve 7 akademisyen gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor

AA
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