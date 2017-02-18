FETÖ'den aranan 1 hakim ve 2 savcı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya, İstanbul'da yakalandı. Savcı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmıştı.

”Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcı Adnan Çimen, Kayaşehir'de birlikte saklandıkları evde yakalandı. Eski savcı Sadrettin Sarıkaya da yakın bir evde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Vatan Caddesindeki Emniyet yerleşkesine götürüldü. Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evde yapılan aramada, 2 boş pasaport ve farklı kişilere ait nüfus cüzdanları bulundu.

[Son Dakika: FETÖden aranan 1 hakim ve 2 savcı yakalandı]

Polis ekipleri firari hakim ve savcıları, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen hakim ve savcıların haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılacakları öğrenildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran dönemin özel yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya ile hakim Gündoğdu, sağlık kontrolünden geçirilişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

[Son Dakika: FETÖden aranan 1 hakim ve 2 savcı yakalandı] OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", “gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “suç uydurma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya gönderilmişti.

HAKAN FİDAN'I İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

Savcı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmıştı.