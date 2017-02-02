FETÖ’DEN ''CEP''TE ''99 ŞİFRESİ''

FETÖ’den ''cep''te ''99 şifresi''

FETÖ/PDY soruşturmasında her gün hem yeni hem de ilginç bir bilgi daha ortaya çıkıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. ByLock ve Chat programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 31 şüpheliden 21'i tutuklandı. 10 şüpheli yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken 22 firari aranıyor. Şüphelilerden Üsteğmen M.G. de ifadesinde, FETÖ'nün şifre oyununu deşifre etti. M.G., FETÖ abilerinin talimatıyla askeri okula girmeden telefon numaralarını değiştirdiğini söyledi.

NUMARA 99'A TAMAMLANDI

 M.G., FETÖ'nün, TSK'daki üyeleriyle kurduğu bağı da şu sözlerle gün yüzüne çıkardı: "Bu şahıslar bize ilk hafta sonu Kızılay'da metro çıkışında olacaklarını söylediler. Ayrıca telefon numaralarını, cep telefonumuza son iki numarası 99'a tamamlanacak şekilde kodlayarak kendi cep telefonlarımıza kaydettik." Buna göre örneğin bir FETÖ abisi TSK'daki üyelere '22' ile biten numarasının sonunu 77 ile değiştirterek kaydettiriyor. Farklı bir isimle kaydedilen örgüt abisinin telefonu, iletişime geçileceği zaman numara 99'a tamamlanarak çevriliyor

Sabah
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