FETÖ'DEN ÇIPLAK FOTOĞRAF ŞANTAJI!

FETÖ'den çıplak fotoğraf şantajı!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY darbe girişimine ilişkin hazırlanarak mahkemeye sunulan iddianamede şok detaylar yer aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve FETÖ’nün Ordu’daki faaliyetlerine ilişkin iddianamede, örgüte ait yurtlarda kalan kız öğrencilerin ‘abla’ olarak adlandırılan ilçe sorumluları tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiği ve bu fotoğrafların ileride örgütten kopma ihtimaline karşı şantaj olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İddianame de ayrıca, örgütün yasa dışı faaliyetlerle finansman sağladığı, himmet, bağış, burs gibi çeşitli adlarla toplanan paralarla gayrimenkuller alınarak ‘kara paraakladığı’ ortaya çıktı.

İHA
711
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
İçerde ekibi böyle kurtarıldıİçerde ekibi böyle kurtarıldı
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?
Sultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfiSultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS