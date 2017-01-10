FETÖ'den çıplak fotoğraf şantajı!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve FETÖ’nün Ordu’daki faaliyetlerine ilişkin iddianamede, örgüte ait yurtlarda kalan kız öğrencilerin ‘abla’ olarak adlandırılan ilçe sorumluları tarafından çıplak fotoğraflarının çekildiği ve bu fotoğrafların ileride örgütten kopma ihtimaline karşı şantaj olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İddianame de ayrıca, örgütün yasa dışı faaliyetlerle finansman sağladığı, himmet, bağış, burs gibi çeşitli adlarla toplanan paralarla gayrimenkuller alınarak ‘kara paraakladığı’ ortaya çıktı.