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FETÖ'DEN DEĞİL, PKK'DAN TUTUKLANDI

FETÖ'den değil, PKK'dan tutuklandı

Bursa'da jandarma er PKK propagandası yapmak suçundan tutuklandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, jandarma er Ö.Ç., PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 6 aylık asker 21 yaşındaki Ö.Ç.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi. Ö.Ç.'nin birlikte görev yaptığı arkadaşlarına da terör örgütünü övdüğünün tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu Ö.Ç. askerlik görevini yaptığı birliğinde gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Ö.Ç.'nin geçtiğimiz 2014- ve 2015 yıllarında Batman'da düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ın yıl dönümünde yol kapama, lastik yakma ve slogan atarak halkı galeyana getirme eylemlerini katıldığı tespit edildi. Ayrıca kendi sosyal medya hesabı dışında iki ayrı sosyal medya hesabı açarak PKK propagandası yaptığı belirlenen Ö.Ç., "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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DHA
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