FETÖ'DEN İHALEYE KARŞILIK ESKORT KADIN

FETÖ'den ihaleye karşılık eskort kadın

Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatı ile ifade veren Haluk S. çok çarpıcı itiraflarda bulundu

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FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanması imamlarından olan Haluk S., örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) nasıl sızdığını bir kez daha ortaya koydu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada itiraflarıyla örgütü deşifre eden mahrem imamlardan Haluk S.’nin, Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Haluk S., şu bilgileri verdi:

PARAVAN ŞİRKET

Benim gibi Deniz Kuvvetleri imamlarından olan ve öğretmen H.D. ile birlikte bir şirket kurduk. Sermayeyi Deniz Kuvvetleri sorumlusu K. K. verdi. Askeri birimlere daha rahat girip çıkmak için bu paravan şirketi kurduk. MSB İnşaat Emlak’a da daha rahat girip çıkmak için bir şirketi kurduk. İhale almadan buraya girip çıktım. Aynı şekilde sigorta şirketi de kurarak askeri personele sigorta satışı yaptık. Bu şekilde giriş çıkışlarda daha rahat ediyorduk.

"ALBAYI GİZLİCE KAYDETTİLER"

Genelkurmay Başkanlığı’nda Çakmak Toplantı Salonu’nun yenilenmesi için ihale açıldı. Bu ihale S. isimli firmaya verildi. Firmanın bu işe başlamasının ardından Albay T.B.’nin istemiş olduğu rüşvet karşılığında Dikmen’de 1 aylığına geçici bir ev kiraladık. Albay ve bir eskort kadın kiraladığımız evde birlikte oldular. Birlikte kaldığımız Kerem C. veya ismini hatırlamadığım diğer arkadaş bu birlikteliği fotoğrafladı. Daha sonra bu fotoğraflar ihbar mektubu ile Genelkurmay’a gönderildi. Ben yapıdan ayrıldıktan sonra Albay T.B.’nin emekli edildiğini öğrendim.

"SERVER’LARDA SAKLARDIK"

NATO üslerine gidecek personel hakkında bilgiler geliyordu. Ayda bir İstanbul’da yaptığımız mutat toplantıda K.K.'ya verdiğimiz bu bilgiler, İstanbul Altunizede’de bulunan bir şirkete ait binanın alt katındaki server’larda saklanırdı.

 

Habertürk
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