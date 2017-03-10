FETÖ'den ihraç edilan emniyet müdürüne dayak !

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3'cü sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre daha önce Samsun-Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü görevinde bulunan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3'cü sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olayı haber alan polis ekipleri Ramazan Ç.'yi gözaltına alırken, meslekten ihraç edilen eski müdür Güvenç Erdoğan'ı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Bu arada kavga görüntüsünüı Ramazan Ç.'nin tanıdıklarının sosyal medyaya yükledikleri, ancak bir süre sonra bunların yayından kaldırıldığı belirtildi. Ramazan Ç., polise verdiği ifadede "Güvenç Erdoğan, yanıma geldi. Kendisini Kosova'ya kaçırmamı istedi. Aksi takdirde Kosova'da bulunan ailemin zarar görebileceğini belirtti. Bu nedenle tartıştık" dedi. Güvenç Erdoğan ise Ramazan Ç.'nin çağırdığını ve kendisini daha önce görev yaptığı Kosova'ya göndermek istediğini belirtmesi üzerine yanına gittiğini iddia etti. Erdoğan'ın hastanede ki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ramazan Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.