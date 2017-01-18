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FETÖ'DEN ÖRGÜT ÜYELERİNE NOT

FETÖ'den örgüt üyelerine not

İzmir'de Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu FETÖ üyelerinin bulunduğu havalandırma boşluğuna atılmaya çalışılan bir not bulundu.

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İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan örgüt üyelerinin bulunduğu havalandırma boşluğuna atılmaya çalışılan not kağıdı, jandarma ekiplerince bulundu

İzmir'de, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında  çok sayıda örgüt üyesinin tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun  havalandırma boşluğuna atılmaya çalışılan, içeriğinde Mehdi'den sonra çıkacağına  inanılan Kahtani'ye atıfla "Mustafa Bey de 28 Ekim'de rüyasında Kahtani'yi  görmüş, 'göreve başladık' demiş" ifadesinin de yer aldığı not kağıdı bulundu. 

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli jandarma ekipleri,  2 Kasım'daki devriye görevi sırasında cezaevinin dış duvarı ile FETÖ/PDY  soruşturmaları kapsamında çok sayıda örgüt üyesinin tutuklu bulunduğu kısmın  havalandırma boşluğu arasında buruşturularak atılan not kağıdı buldu.
 
"Kasımda biter inşallah"
 
Görevli jandarma ekiplerince incelenen not kağıdında, Mehdi'den sonra  çıkacağına inanılan Kahtani'ye atıfta bulunulan bazı ifadelerin yer alması  dikkati çekti. Ele geçirilen notta, şu ifadelerin yazılı olduğu görüldü:
 
 "Ünal abi Zarraf abiyi arayıp, 'benim teslim olmam gerekiyor' demiş.  Zarraf abi de 'bu işlerin ne zaman düzeleceğini söylemezsen teslim olamazsın.  Seni kaçırırım' demiş. Öyle deyince 'Kasım'da biter inşallah' demiş. Hapishaneden  de aynı şekilde haber yollamış."

"Rüyada Kahtani'yi görmüş"
 
Aynı not kağıdında Hz. İsa ve Mehdi'den sonra kıyamet alameti olarak  ortaya çıkacağına inanılan ve "kurtarıcı" olarak nitelenen Kahtani'nin, örgüt  yöneticilerinden olduğu anlaşılan bir kişi tarafından rüyada görüldüğü beyanıyla  tutuklu örgüt mensuplarına moral verilmeye çalışılması da dikkati çekiyor.
 
Notun devamında, "Mustafa Bey de 28 Ekim'de rüyasında Kahtani'yi  görmüş, 'göreve başladık' demiş." ifadeleri yer alıyor.
 
Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirilen notun, cezaevinde  kime atıldığının tespiti ve atan kişinin yakalanması için başlatılan  soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA
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