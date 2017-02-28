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FETÖ'DEN SORGULANAN YARDIMCI DOÇENT İNTİHAR ETTİ

FETÖ'den sorgulanan yardımcı doçent intihar etti

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan 34 yaşındaki Mustafa Sadık Akdağ, Trabzon'da kaldığı arkadaşının evinde intihar etti.

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Olay, dün saat 03.00 sularında Özkaymaklı Mahallesi Kristal Park Sitesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan Mustafa Sadık Akdağ, ziyarete geldiği arkadaşının evinde henüz tespit edilmeyen nedenle tabancayla başına ateş ederek intihar etti. "Ölümünden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah'a havale ediyorum" şeklinde yazılı not bırakarak intihar eden Akdağ'ın, kısa süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tabancayla kafasına ateş ederek yaşamına son veren Akdağ'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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