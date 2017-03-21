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FETÖ'DEN SUBAYLARA ''GİZLENİN'' TALİMATI

FETÖ'den subaylara ''gizlenin'' talimatı

FETÖ'nün subaylara her ne olursa olsun gizlenin, kimliğinizi belli etmeyin talimatı verdiği ortaya çıktı.

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FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında bir dönem görev alan Hüseyin G. itirafçı oldu. Kendisi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki astsubayların imamlığını Emin B. isimli şahsın yaptığını söyledi.

Hüseyin G.'nin 'İrticadan atılma yok. Neden hala namazlarımızı gizlenerek kılıyoruz' şeklindeki sorusuna Emin B.'nin bizzat FETÖ elebaşısının albay ve generallere söylediği şu sözlerle karşılık verdiği ortaya çıktı: "Meleği Ala'nın sakinleri yeryüzüne inse TBMM'yi onlar yönetse bile biz tedbir yapmaya devam edeceğiz.'

Savcılık, bu ifade üzerine mahrem imam Bağcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan Emin B., geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emin B.'nin FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'çu olduğu tespit edilan Bacğcı için 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

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