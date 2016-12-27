FETÖ'DEN TUTUKLANAN İŞADAMININ ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

FETÖ'den tutuklanan işadamının şirketine kayyum atandı

Sakarya'nın ünlü inşaat firmalarından H.B Teras'ın sahibi Haldun Bilek FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. İşadamının şirketine kayyum atandı.

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Haldun Bilek, ’FETÖ/PDY üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edilirken tutuklandı. Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı, Mali Suçları Arama Kurulu tarafından terör örgütüne finansal destek sağladığı iddia edilen Haldun Bilek ile eşi Ayşe Bilek’in ortağı olduğu inşaat şirketinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi için Sulh CezaMahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme başsavcılığın talebini yerinde bularak 25 milyon lira mal varlığı bulunan H.B. Teras Yapı isimli şirkete TMSF’yi kayyum olarak atadı.

DHA
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