FETÖ'NÜN 20 'MAHREM ABİSİ' TUTUKLANDI

FETÖ'nün 20 'mahrem abisi' tutuklandı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 20'si tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 33 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

AA
590
Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"
İşte 2017 AGİ ücretleriİşte 2017 AGİ ücretleri
SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktıSONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı
Deniz Akkaya'dan canlı yayında olay gafDeniz Akkaya'dan canlı yayında olay gaf
PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !
Öz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli olduÖz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli oldu
Yaban keçisi donarak öldü !Yaban keçisi donarak öldü !
İstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladıİstanbul için kırmızı alarm ! Beklenen kar başladı
İki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybettiİki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS