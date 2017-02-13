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FETÖ'NÜN ''3-5 KURUŞLUK'' HAİN HESABI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın öğretmenin itirafları, örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan kadın öğretmen H.Z., "Cemaatin dershanesinde 800 lira maaşla çalıştım, 200- 300 lira ödediler, ayrılırken borçlu çıkarttılar" dedi.

FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 15 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü kadın 14 öğretmenin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söyleyen kadın eğitmenlerden H.Z., cemaatle üniversite yıllarında tanıştığını belirterek, şunları anlattı:

"Okulu bitirdikten sonra cemaate bağlı bir dershanede aylık 800 lira maaşla çalışmaya başladım. Maaşlarımız Vakıfbank'a yatıyordu ama banka kartlarımız muhasebe müdüründe duruyordu. Maaşımızı o çekiyor, elden 200- 300 lira veriyordu. Gerisini ise "sonra hesaplaşırız" diyerek kendisine ayırıyordu.

BORÇLU ÇIKARDILAR

Beni cemaatten biri ile evlendirmek istediler kabul etmedim, ayrılmaya karar verdim. İçeride kalan paramı istediğimde ise adıma kurban kestiklerini, gazete aboneliği yaptıklarını söyleyerek, hesap yaptılar ve sonunda ben dershaneye borçlu görünür oldum."

Dershanede çalıştığı dönemlerde, Zaman Gazetesi'ne abone bulmaları konusunda baskı yapıldığını belirten H.Z., "Aylık 3 kişiyi abone yapmamız isteniyordu. Bulamadığımız aylarda abone bedellerini bizim maaşlarımızdan keseceklerini söylüyorlardı. Ayrıca himmet toplamamız konusunda da baskı yapılıyordu" diye konuştu.

Cep telefonunda örgütün haberleşme programı ByLock çıkan H.Z., tanımadıkları birisi tarafından zorla yükletildiğini ve cemaatin kirli yüzünü görünce cemaatten ayrıldığını ileri sürdü.

H.Z.'nin de aralarında olduğu 14 öğretmen ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA
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