FETÖ’nün 6.5 milyar TL’lik kaos parasına özel takip

Karar'dan Erol Metin'in özel haberine göre, dünyanın en zengin terör örgütlerinden biri olan FETÖ’nün Bank Asya, dernek, vakıf ve diğer kurumlardan yüklü miktarda parayı çıkararak Türkiye’nin değişik illerinde sakladığı belirlendi. Söz konusu kuruluşlara el konulmadan önce kaçırılan 6.5 milyar TL’nin, kaos çıkarmak için kullanılacağı üzerinde duran istihbarat birimleri, önemli tespitler yaptı. Karar’ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, paraların zulalandığı adreslerin belirlenmesi için çalışma yapan istihbarat birimleri, şüpheli noktaları yakından izliyor. FETÖ’nün elindeki para gücünü kullanarak Türkiye’nin başına çorap örme ihtimaline karşı teyakkuzda bekleyen ve araştırmalarını aralıksız sürdüren istihbarat birimlerinin, en ufak bir ipucunu bile değerlendirdiği kaydediliyor. FETÖ mensuplarının sakladığı paranın bir bölümünün PKK ve diğer terör örgütlerine aktarılarak Türkiye’de kaos çıkarılmak istenebileceği, bu yüzden kirli paranın bir an önce ele geçirilmeye çalışıldığı kaydediliyor. Örgüt lideri Fetullah Gülen liderliğindeki örgütün, parayı kaçırıp güvenceye alma ve aklama işlerinde kendisine yakın avukatları kullandığı tespiti yapılıyor.

Halkın dini duygularını istismar ederek zenginleşen FETÖ, 17-25 Aralık operasyonlarının başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana elindeki himmet paralarını yurt dışına çıkarmaya ve güvenli gördüğü adreslerde saklamaya çalışıyor. Örgüt, nakit para kaçırmada canlı kurye yöntemini kullanıyor. Güvenlik güçlerinin takibi altındaki FETÖ’nün birçok canlı para kasası yakayı ele verdi. Bugüne kadarki FETÖ operasyonlarında da şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi. Adana’da kadın kurye Betül K., parçalar halinde 400 bin doları yurt dışına götürmek üzereyken suçüstü yakalanmıştı. Yine İstanbul mali polisi, 3 FETÖ kuryesini Kamerun’daki örgüt okuluna 106 bin 490 doları götürmek üzere bindikleri uçakta yakalamıştı. İskenderun’da FETÖ soruşturması kapsamında polisin takibinde olan iş adamı M.K.’nın, bir kuyumcuya emanet etmek istediği 800 bin TL’ye el konulmuştu. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ’nün el konulan 6 okulundan para kaçırılmasıyla ilgili yürüttüğü operasyonda, 50 milyon TL değerinde çek, senet ile 3.5 milyon lira nakit para ele geçirilmişti. Adli merciler, mal varlığına tedbir konulması kararlarıyla örgüt mensuplarının para kaçırmasına engel olmaya çalışırken, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tapu müdürlüklerinde alınan tedbirlerle FETÖ’nün taşınmazlarını satmasının önüne geçildi.

DANİMARKA’DAN ÇETEYE RET!

Danimarka polisi, Türkiye’ye ihbar edildikleri iddialarıyla başvuran FETÖ mensuplarının şikayetlerini reddetti. Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden Berlingske’nin haberine göre, Türk istihbarat birimlerine ülkedeki Türk toplumu tarafından ihbar edildikleri iddiasıyla FETÖ mensupları polise şikayette bulundu. Ancak FETÖ mensuplarının başvurusu, Danimarka polisi tarafından işleme alınmadı. Polis yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, Danimarka Ceza Kanununun 108. maddesinin ihlali gerekçesiyle iki şikayet aldıklarını belirterek, şikayetlerde yasaların ihlal edildiğine kanaat getirilmediğinden bunların reddedildiğini bildirdi. Danimarka’da 16 özel okul işleten FETÖ’nün iki okulu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük öğrenci kaybı yaşaması nedeniyle kapanmıştı.

KARAR