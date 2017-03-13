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FETÖ'NÜN ADLİYE TIP YAPILANMASINA DAVA !

FETÖ'nün Adliye Tıp yapılanmasına dava !

FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasındaki kişiler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 37'si tutuklu 52 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Özgür Metin tarafından, örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

 Soruşturma sonucunda hazırlanan 161 sayfalık iddianamede, 37'si  tutuklu 3'i firari 52 şüpheli yer aldı. İddianamede, 12 şüphelinin adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. FETÖ'ye ilişkin bilgilerin yanı sıra örgütün eylemleri ve kurumlardaki  yapılanmasının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden ele geçirilen dokümanlar  sıralandı.

Şüphelilerden 40'ının örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğu kaydedilen iddianamede, ByLock programına ilişkin bilgilere de yer  verildi. İddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak''  suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul  27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde  iddianameyi inceleyerek, reddi veya kabulüne ilişkin karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ileriki günlerde hakim  karşısına çıkacak.

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