FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 13 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.
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