FETÖ'NÜN AKADEMİK YAPILANMASINA İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkındaki iddianame kabul edildi.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 13 Şubat'ta yapılmasına karar verdi. 

AA
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