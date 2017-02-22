FETÖ'nün avukatının yakalanmasında büyük skandal

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 gün önce hakkında yakalama kararı çıkartılan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in 21 yıllık avukatı Orhan Erdemli'nin 2 gün boyuca Silivri'deki 'Şike Kumpası davasında' hazır bulunduğu ortaya çıktı. Hakkındaki yakalama kararına rağmen duruşmalarda hazır bulunan ve yoklamalara katılan Orhan Erdemli dün gece Başakşehir'deki evinde gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Şubat 2017'de terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Buna rağmen Orhan Erdemli 21 Şubat'a kadar bir türlü yakalanamadı.

Hakkında 15 gündür yakalama kararı bulunan avukat Orhan Erdemli, 20 Şubat Pazartesi Silivri'de başlayan 'Şike kumpası davasında' hazır bulunmuş, yoklamalara dahi katılmıştı. Hatta, Salı günü görülen 2.duruşmada da hazır bulunan Orhan Erdemli'nin, mahkeme başkanının ismini yanlış söylemesi üzerine söz alarak bu yanlışı da düzeltmişti.

DURUŞMANIN ARDINDAN EVİNE GİTTİ

Şike kumpası davasında tutuksuz olarak yargılanan Orhan Erdemli, 21 Şubat'taki davanın 2. celsesinin bitimin ardından Başakşehir'deki evine gitti. Orhan Erdemli, dün gece saatlerinde yapılan operasyona gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Orhan Erdemli, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, gazeteci Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' isimli bir kitap yazdığından FETÖ'nün önceden haberdar olduğunu söylemişti. Erdemli, '23 Mart 2011'de Ahmet Şık'ın 'İmamın Ordusu' isimli kitap çalışmasına henüz baskıya girmeden bilgisayarlardan üzerinden el konuldu. Bu olaydan kısa bir süre önce bize Fetullah Gülen'in fikriyatı konusunda danışmanlık hizmeti veren Mustafa Özcan (FETÖ'nün 2. adamı) 'Ahmet Şık'ın Fetullah Gülen ile ilgili kitap çalışması yaptığını, bu kitabın baskısının ve dağıtımının önlemesi için başvurulabilecek hukuki yolları sordu.

Biz de mevzuatta yer alan hükümlerden bahsederek, basılmayan bir kitap hakkında müracaat yolu bulunmadığını anlattık. O gün Mustafa Özcan, 'avukatların abisi' diye bahsettiği ve Kemal bey dediği kişinin de birazdan geleceğini ona da bu bilgileri aktarmamızın iyi olacağını söyledi. Kemal Bey denilen kişi gelmedi. Bir kaç gün sonra savcı Zekeriya Öz tarafından kitap taslağı toplatıldı' şeklinde ifadeler de bulunmuştu.