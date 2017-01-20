YEREL HABERLER
Tokat Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FETÖ'NÜN BAŞBAKANLIK İMAMI HER YERDE ARANIYOR

FETÖ'nün başbakanlık imamı her yerde aranıyor

FETÖ'nün başbakanlık imamı olduğu öne sürülen N.E. ile eşi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık imamı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başbakanlık imamı tespit edildi. Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan Ahmet kod adlı N.E. ile eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başbakanlık imamı olduğu ileri sürülen N.E'nin çocuğunu okuldan alarak bir süre önce kayıplara karıştığı iddia edildi.

16 kaymakama gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmanın 99. dönem kaymakamlarına yönelik olarak derinleştirilmesi üzerine 16 kaymakama gözaltı kararı verildi, operasyon üst düzey bürokrata kadar uzandı.

Bu süreçte önemli soruşturmalara imza atan Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın HSYK kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanması dikkat çekti.

Öte yandan, eski Beytüşşebap Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe ve eşi Zeynep Güntepe'nin ise polis merkezinde sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
386
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !
En son görüldüğü kişi linç ediliyorduEn son görüldüğü kişi linç ediliyordu
İlaç saklayan eczaneler yandı!İlaç saklayan eczaneler yandı!
Adil Öksüz için istenen cezaAdil Öksüz için istenen ceza
Fahri Kasırga o geceyi anlattıFahri Kasırga o geceyi anlattı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS