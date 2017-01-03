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FETÖ'NÜN BESTECİSİ TUTUKLANDI !

FETÖ'nün bestecisi tutuklandı !

Antalya'da FETÖ soruştuması kapsamında Gülen'in şiirlerini besteleyen Mehmet Çelikdemir tutuklandı.

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Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, örgütün üst düzey yöneticisi ve eğitim kurumlarında müdürlük yapan, Fetullah Gülen'in şiirlerini besteleyip "Bir Işık Sun" adlı albüm çıkartan Mehmet Çelikdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet Çelikdemir'in bir evde saklandığını belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 16 Aralık'ta sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Baskında, Çelikdemir gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan Mehmet Çelikdemir, işlemlerinin ardından dün önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Çelikdemir, terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret etmek suçlarından tutuklandı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı da tespit edilen Çelikdemir'in, FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan Toros Eğitim Kurumları'nda müzik öğretmeni olarak görev yaptığı ve Fetullah Gülen'in şiirlerini bestelediği de belirtildi. Fetullah Gülen'in şiirlerinden oluşan "Bir Işık Sun" adlı albüm çıkartan Çelikdemir'in, Fetullah Gülen'e ait 10-15 şiiri bestelediği kaydedildi.

DHA
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