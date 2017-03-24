SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR - CANLI
  • Bulgaristan'a oy kullanmaya giden Türklere çirkin taciz
  • İğrenç tuzak karakolda bitti
  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FETÖ'NÜN BİLİŞİM AYAĞINA OPERASYON: 20 GÖZALTI

FETÖ'nün bilişim ayağına operasyon: 20 gözaltı

15 ilde FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 75 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonun çeşitli adreslere devam ettiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock" kullandıkları öne sürülüyor.

DHA
450
-
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
İdo'dan motosiklet esprisiİdo'dan motosiklet esprisi
Sosyal medyadan rica edince faturasını ödediSosyal medyadan rica edince faturasını ödedi
Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...
Öğretmen lojmanına kaya düştüÖğretmen lojmanına kaya düştü
Belçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçtiBelçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS