FETÖ'nün bilişim ayağına operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde 75 adrese yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 60 kişiyi yakalamak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonun çeşitli adreslere devam ettiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock" kullandıkları öne sürülüyor.