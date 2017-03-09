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FETÖ'NÜN DEVŞİRME YÖNTEMİNİN AYRINTISI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün devşirme yönteminin ayrıntısı ortaya çıktı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasının altyapısını oluşturdukları öne sürülen, ‘Talebe mesulü', ‘Doktor' konumundaki 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Başsavcılığı örgütün şifrelerini çözdü.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bilgilere ulaştı. Örgütün, askeri liseye öğrenci yerleştirmesine ilişkin hâlâ TSK içinde kendini saklayan  muvazzaf subaylarla bağlantılı olduğu anlaşıldı. İstanbul merkezli yapılan operasyonla TSK içinde eğitim veren ve üst düzey yöneticileri olan “Büyük Bölge Talebe Mesulleri”, “Doktor, “Okulcu” diye tabir edilen üst düzey abiler, “eyalet abileri” hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 142 isimden 40'ı gözaltına alındı

OKUL SIRASINDA TAKİP BAŞLIYOR

Savcılığın elde ettiği bilgilere göre örgüt elemanları FETÖ mensubu ailelerin çoçuklarını özel evlere alarak eğitim veriyorlar. Sınavda çıkacak soruların çalındıktan sonra bu evlerde çocuklara veriliyor, onların okullara girmesi sağlanıyor. Örgüt üyesi olmayan başarılı öğrenciler için de farklı bir yöntem izleyen FETÖ militanları, askeri lise öğrencileri okula girdiği andan itibaren takibe alarak devşirme yöntemiyle örgüte kazandırılıyor.

‘HUSUSİ' MİLİTANLARA DEVREDİLİYOR

Savcılık tespitlerine göre bu öğrencilerin askeri liselerdeki takibini ‘Doktor'' kodlu üst düzey örgüt elemanları yapıyor. Öğrenciler okulları bittikten sonra örgütün Emniyet, MİT ve TSK sorumluluğunu yapan “Hususi'' diye adlandırılan militanlara devrediliyor. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilerin büyük kısmının örgütün gizli yazışma programı ByLock kullandığı tespit edildiği öğrenildi. Operasyonun muvazzaf olan 50'ye yakın subaya sıçrayabileceği iddia edildi.

Sözcü
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