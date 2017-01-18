FETÖ'NÜN ELEBAŞI GÜLEN'E ANKSİYETE TEŞHİSİ KONMUŞ

FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e, 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde, kaygı durum bozukluğu olan reaktif anksiyete teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

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TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, İstanbul İl Müftülüğü emrinde çalıştığı döneme ilişkin dosyasına dair bilgi içeren yazı gönderdi.

Söz konusu dosyada, Gülen'in, 2 Mart 1981 tarihinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümüne başvurduğu ve burada kendisine kaygı durum bozukluğu olan "reaktif anksiyete" teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Gülen'e, bu hastalığı nedeniyle, 20 gün rapor yazıldığı ve tedavisine ilişkin bazı ilaçların reçete edildiği belirlendi.

Anksiyete endişe, kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali olarak açıklanıyor. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali ve yaşanan iç çatışmaların sonucu olduğu da değerlendiriliyor.

AA
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