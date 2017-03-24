FETÖ'nün 'emniyet imamı ve abileri' hakkında iddianame

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "emniyet imamı ve abisi" oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar F.Ö, İ.P. ve O.B. ile tutuksuz sanıklar C.T, F.M, G.G, R.K, S.K, M.T. ve İ.S. hakkında "Silahlı terör örgütünü yönetmek", Z.B. hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgütün "emniyet imamı" eski öğretmen M.T, iddianamedeki ifadesinde, grubundaki polis amirlerine FETÖ'ye yapılacak operasyon ya da örgütü ilgilendiren bilgi gelmesi halinde "Eagle" üzerinden bilgi vermeleri uyarısında bulunulduğunu belirtti.

Örgütün bölge yapılanması hakkında bilgi veren M.T, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce "Samsun emniyet imamlığını" yapan A.K'nın aynı zamanda Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı illerinin de bağlı bulunduğu "Orta Karadeniz Bölgesi imamı" olduğunu aktardı.

OHAL kararnamesiyle kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde görevli, aynı zamanda himmet parasının toplandığı "Ali" kod adlı kişinin cep telefonuna "Eagle" programı yüklediğini anlatan M.T, "İllerden gelen bilgiler ve himmet parası Ali'de toplanıyordu. Ali, Başarı Üniversitesinde İngilizce öğretmeni olmasına rağmen bilişimden iyi anlıyordu. Sanıyorum Eagle programlarını bu yüklüyordu. Benim telefonuma da Eagle programını Ali yüklemişti." ifadesini kullandı.

Kendisine verilen talimatı sorumluluk alanındaki grup üyelerine ilettiğini bildiren M.T, kendisi gibi akademi mezunu polis amirlerine imamlık yapan kişinin sorumluluğunda bir araya geldiklerini kaydetti.