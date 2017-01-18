FETÖ'NÜN 'EMNİYET İMAMLARI'NA OPERASYON: 32 GÖZALTI

FETÖ'nün 'Emniyet imamları'na operasyon: 32 gözaltı

FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları"nın da bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı.

AA
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