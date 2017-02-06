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FETÖ'NÜN HESABINDA 20 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

FETÖ'nün hesabında 20 milyon TL ele geçirildi

Manisa'da FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle faaliyeti durdurulan Bank Asya'nın darbe girişiminden 3 gün sonra açılan hesapta 20 milyon TL ele geçirildi.

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Manisa'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finans kaynağı olduğu gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan Bank Asya'nın Manisa Şubesi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminden üç gün sonra açılan hesapta 20 milyon TL ele geçirildi. Ayrıca Manisa'da mal varlığına tedbir konulan 90 kişinin de hesaplarının incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kapatılan Bank Asya'nın Manisa Şubesi'nde 15 Temmuz'dan 3 gün sonra açılan ve FETÖ'ye ait olduğu iddia edilen bir hesap tespit ederek incelemeye aldı. Örgüte maddi destek için açıldığı tespit edilen hesapta ele geçirilen 20 milyon TL adli emanete alındı. Paranın daha sonra hazineye aktarılacağı öğrenildi.

Öte yandan polisin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin de banka hesaplarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA
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