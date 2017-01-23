FETÖ'nün ''iflas erteleme'' oyunu !

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kontrolündeki şirketlerin iflas erteleme yoluyla mal kaçırma oyunu deşifre oldu. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre iflas erteleme başvurularının önemli bölümünün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden hemen önce yapıldığı ortaya çıktı. Savcılıklar, FETÖ'nün alt şirketlerini de takibe aldı. İncelemelerde çok sayıda şirketin göstermelik olarak el değiştirdiği belirlenirken, 80'e yakın firmanın da fiktif şekilde borçlandırıldığı belirlendi.



BAŞSAVCILIKLAR DA UYARILDI



FETÖ'nün Türkiye içindeki ekonomik kaynaklarının tümüne yakını tasfiye edildi. Örgütle bağlantılı şirketlerin iflas ertelemeye başvurdukları yönünde alınan yoğun şikâyetler üzerine bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda iflas erteleme başvurularına da Temmuz 2016 itibarıyla OHAL yasağı geldi. Kararnameye göre olağanüstü hal süresince mahkemeler iflas erteleme başvurularını reddediyor. Başsavcılıklara gönderilen yazılarda da, OHAL sürecinde gelen tüm iflas erteleme taleplerinin reddedilmesi istendi. Ayrıca, OHAL ilanından önce yapılan iflasın ertelenmesi talepleri hakkında, tedbir kararı verilip verilmediğine bakılmaksızın, OHAL süresince nihai kararın verilemeyeceği vurgulandı. Bu kapsamda OHAL ilanından önce iflasın ertelenmesi talebinde bulunulmuş ve henüz tedbir kararı verilmemişse, OHAL süresince de tedbir kararı verilemeyeceği ifade edildi.



BİN 84 BAŞVURU GELDİ



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 2015 ile 2016 döneminde bin 84 şirketin iflas erteleme talebinde bulunduğunu bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda bunların içinde 173 şirketin iflas talebinin reddedildiğini belirten Bakan Tüfenkçi bazı şirketlerin de 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce iflas ertelemeye gittiklerini sözlerine ekledi.



FON'A DEVREDİLEN 690'I GEÇTİ



FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirket sayısı 690'ı geçti. Şirketlerin mali fotoğrafları da çekildi. Fon'a devredilen 46 grubun şirketlerinin aktif büyüklüğü de 35 milyar lirayı buluyor. Enerji, tekstil, maden sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketlere yönelik soruşturmalar da sürüyor. Soruşturmalarda tanıkların ifadeler ve belgelerde çok sayıda şirketin göstermelik olarak el değiştirdiği belirlenirken, birçoğunun da fiktif şekilde borçlandırıldığı ortaya çıktı.



TÜMÜNE YAKINI TASFİYE EDİLDİ



Fon'a devredildikten sonra şirketlerin bozulmaya yüz tutan mali yapıları, ticari faaliyetleri hızla düzeldi. Şirketlerin mali yapılarına ilişkin raporlar doğrultusunda içi boşaltılmış, faaliyetlerini yürütmesinde ekonomik olarak fayda beklenmeyen şirketler de tasfiye edilecek.