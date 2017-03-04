FETÖ'nün iki gizli yapısı ortaya çıkarıldı

Operasyonel faaliyet yürüten Hayalet Yapı'nın FETÖ yapılanması içerisinde yer alan şahıslarca bilinmediği, sadece Gülen’in bildiği ve atamasını yaptığı iddiasına yer verildi. Kamudaki örgüt içi illegal yapılanma ise, “Özel Hizmet Birimi” adını taşıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe girişimi soruşturması kapsamında hazırlanan 340 sayfalık iddianame Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylarak 69 klasör evrak ile İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede ayrıca 10 sanığın, 15 Temmuz akşamı Yurtta Sulh Konseyi adına İstanbul'da darbe girişimine katıldığı iddiası yer aldı.

Hayalet Yapı

Doğrudan Fetullah Gülen'e bağlı “Hayalet Yapı”nın amacının “imam”ların örgüte olan inançlarının sarsılmasını önlemek, çatlak sesleri örgütten uzaklaştırmak olduğu tespit edildi. Bu yapı aynı zamanda örgüt içerisinde yer alan tüm bürokratların deşifre olmasının önüne geçme görevi de yürütüyor. Hayalet Yapı'da görevler kişiye özel veriliyor. Bizzat Gülen tarafından verilen talimatla bu yapı, “Hizmetin bekası ümmetin bekasıdır, bundan dolayı hizmetin bekası için haramlar helaldir” prensibiyle hareket ediyor.

Hayalet Yapı'yla ilgili en önemli tanık, Hatay ve Adana’dan sorumlu olarak “Hayalet Abi” Tamer Barış Terkeşli. Terkeşli yaptığı açıklamalarda yapıyla ilgili şunları söyledi, “Yayınlanan ses kayıtları, cinsel içerikli görüntüler, kurulan kumpaslar, açılan soruşturmalar ve daha pek çoğu, 1 numaranın emri doğrultusunda işte bu hayalet yapı tarafından icra edilmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet kabinesine ait ses kayıtları da bu yapı tarafından montajlanıp servis edildi.”



Özel Hizmetler Birimi

Örgütün ve bizzat Gülen’in en çok önemsediği birim “Özel Hizmet” birimleridir. Örgütün bir nevi omurgasını oluşturan ve günümüz itibarı ile elde ettiği konumu kazandıran birimdir. Bu birim en geniş şekilde “Yargı, emniyet, mülkiye, TSK, MİT ve Milli Eğitim” imamlarından oluşmaktadır.



Ülkede yürütülen operasyonlar başta olmak üzere hemen hemen tüm faaliyetler bu birimler aracılığı ile yapılmaktadır. Örgütün büyük önem verdiği bu birimin, mahrem hizmetler birimi olarak da bilinmektedir.

Savcılığın iddianamede yer verdiği şekliyle, “Silahlı güçlere hakim olan iktidara da hakimdir” anlayışıyla hareket eden örgüt, “özel illegal yapılanmayı” kurmuştur. Emniyet, askeri teşkilat, istihbarat, yargı içindeki örgüt üyeleri özel illegal yapılanma olarak örgütlenmiştir. “Özellerin” diğerinden farkı, özellerin başında bulunan sorumlu şahsın doğrudan doğruya ABD’deki Gülen ve sekretaryası Cevdet Türkyolu’na bağlı olması ve gizlilik kurallarına istihbaratçı mantığıyla kesin bir şekilde uymalarıdır.



Cevdet Türkyol FETÖ içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınıyor. Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan Türkyol, örgütte “sekreterya” görevini yürütüyor.



Özel hizmet biriminde yer alan kişiler öğrenci bile olsalar FETÖ ahilerinden burs adı altında maaş almaktadır. Subay, astsubay, askeri öğrenciler örgütten oldukça yüksek burs ile de örgüte bağlanmaktadır. Özeller içerisindeki şahıslar, görev yaptıkları yerlerde kendilerini deşifre etmemek adına dünya görüşlerine tamamen zıt bir yaşam tarzı sürmektedirler. FETÖ’nin legal kurum ve kuruluşlarıyla ya da buralarda çalışanlarla iletişime geçmekten kaçınmaktadırlar.

İstanbul'daki Yurtta Sulh Konseyi üyeleri

Savcılık iddianamede 10 şüphelinin Yurtta Sulh Konseyi adına hareket ettiğini iddia etti. Bu şüpheliler konsey adına 15 Temmuz akşamı İstanbul'da darbe girişiminde görev aldı.

Şüpheli 10 isim şöyle:



Fethi Alpay (Tümgeneral, Hava Harp Okulu Komutanı)

Mehmet Nail Yiğit (Tuğgeneral, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı)

Özkan Aydoğdu (Tuğgeneral, 2. Zırhlı Tugay Komutanı)

Eyyüp Gürler (Tuğgeneral, 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı)

Muzaffer Düzenli (Kurmay Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü)

Uzay Şahin (Kurmay Albay, Kahramanmaraş 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı)

Onur ÖZDEN (Hava Savunma Kurmay Albay, Cizre 172. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı)

Ahmet Zeki Gerehan (Kurmay Albay, Kara Harp Akademisi Öğretim Başkanı)

Mehmet Murat Çelebioğlu (Kurmay Binbaşı)

Murat Yanık (Kurmay Binbaşı, Kara Harp Akademisi Öğretim Elemanı)