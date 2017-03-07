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FETÖ'NÜN KAÇMAYI PLANLADIĞI KANADA KAPILARI KAPATTI

FETÖ'nün kaçmayı planladığı Kanada kapıları kapattı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in sığınmayı planladığı Kanada'dan terör örgütünün liderine kötü haber geldi. Kanada'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile işbirliğine hazırız' mesajı verildi.

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FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili olarak Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin Türkiye ile terör aktiviteleri ve suç konularında tam iş birliğine devam edeceği ve delil ulaştırılması durumunda harekete geçeceği belirtildi. Yetkililer, yaptıkları açıklamada, "Şu anda Gülen'in Kanada'ya gelmek istediğine inanmamız için bir neden yok. Fakat Türk hükümeti bunun tersine bir bilgiye sahipse ilgili Kanada yetkililerine ulaştırmalarını isteriz" dendi.

Sabah
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