FETÖ'nün kaçmayı planladığı Kanada kapıları kapattı

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili olarak Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin Türkiye ile terör aktiviteleri ve suç konularında tam iş birliğine devam edeceği ve delil ulaştırılması durumunda harekete geçeceği belirtildi. Yetkililer, yaptıkları açıklamada, "Şu anda Gülen'in Kanada'ya gelmek istediğine inanmamız için bir neden yok. Fakat Türk hükümeti bunun tersine bir bilgiye sahipse ilgili Kanada yetkililerine ulaştırmalarını isteriz" dendi.