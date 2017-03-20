  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
  • İlkokulda tepki çeken gösteri: Buna nasıl izin verdiler ?
  • Temiz kağıdı alana işe iade
  • Ekmekte görülmemiş skandal

FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİNİN YEĞENİNE FETÖ'DEN TUTUKLAMA

FETÖ'nün kritik isminin yeğenine FETÖ'den tutuklama

Hatay merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan aralarında Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz'ün de yer aldığı 104 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Mart'ta Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 104 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin Mustafa Kemal Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni olan ve meslekten ihraç edilen eski profesör Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi. 

AA
407
-
Erdoğan: Karşılığını göreceksinizErdoğan: Karşılığını göreceksiniz
BBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktıBBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktı
AB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladıAB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladı
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Katil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğimKatil zanlısı böyle bağırdı: Onları da öldüreceğim
Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''Başbakan: ''Eş başkanlığa kafaya takmışlar''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS