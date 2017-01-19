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FETÖ'NÜN ''MAHREM ABİLERİ'' GÖZALTINDA

FETÖ'nün ''mahrem abileri'' gözaltında

İzmir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 24 kişi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında ByLock kullanan polisler ve 'Mahrem-Husisi' 'abilerine yönelik yapılan operasyonda 24 örgüt üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplan 31 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi.

Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez ve ilçelerinde daha önceden belirlenen 31 ayrı adrese operasyon yaptı.
 
Operasyonda, terör örgütünün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları belirlenen aralarında polis memurları ile İstihbarat, Kom, Tem ve Güvenlik şubelerinim (Mahrem- Hususi) abilerinin bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.
 
Operasyon kapsamında toplam 31 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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