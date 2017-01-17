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FETÖ'NÜN 'MAZİ'SİNDEN KRİPTOLU MESAJLAR ÇIKTI

FETÖ'nün 'mazi'sinden kriptolu mesajlar çıktı

Bursa merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, FETÖ'nün "kripto" elemanları olarak değerlendirilen 46 kişiye "mazi" adlı şifreli dosyanın açılmasıyla ulaşıldığı öğrenildi.

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Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirilen 46 sanığın isimlerinin insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen "mazi" adlı şifreli dosyada saklandığı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Semih kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzunda "mazi" isimli şifreli dosya bulundu.

Şifresi kırıldıktan sonra açılan dosyada Bursa merkezli 27 ilde halen görevi başındaki 46 kişinin adı çıktı. Söz konusu kişiler, örgütün "kripto" elemanı olarak değerlendiriliyor.

39 kişi tutuklanmıştı

Gözaltına alınan ve tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen sanıklardan 39'u tutuklanmış, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

AA
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