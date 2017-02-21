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FETÖ'NÜN 'MEB'DEKİ TÜRKİYE İMAMI' YURT DIŞINA KAÇMIŞ

FETÖ'nün 'MEB'deki Türkiye imamı' yurt dışına kaçmış

Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye imamı" Sait K'nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılanmasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alınan ve itirafçı olan "MEB il ablası" İ.B. de örgütün yapılanması hakkında bilgi verdi.

Soruşturma kapsamında aranan ve firari olan örgütün Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye imamı" Sait K'nin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan Türkiye Aktif Eğitim Sendikası "imamı" Kumru G. ve "Kırşehir il ablası" Zeynep A. ise tutuklandı.

AA
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