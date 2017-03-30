FETÖ'nün medya yapılanması davasında şok açıklamalar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, sanıklar Yetkin Yıldız ve Ünal Tanık'ın savunmaları alındı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan, kapatılan aktifhaber.com sitesinin genel yayın yönetmeni Yetkin Yıldız, çalıştığı haber sitesinde 'fuatavni' paylaşımlarından bir tanesinin dahi retwitlenmediğini belirterek, o dönemde 'fuatavni' ile ilgili medyadaki tüm kurumların haber yaptığını ve sanık olarak sadece belli bir grup insanın yargılandığını aktardı.

"CHP milletvekilleri bizi ziyaret etmeye korkuyorlar"

Yetkin Yıldız, "Eğer mahkum olursam buradan suç duyurusunda bulunuyorum. O dönem bin 700 haber yapılmış 'fuatavni' ile ilgili. O haberi yapanlardan kimse yok burada. Hürriyet, Sözcü, Akit, Yeni Şafak ve İnternethaber gibi yerler 'fuatavni' haberleri yaptı. Hem de sert başlıklarla. Emin Çölaşan, 'Neredesin Fuatavni, özledik seni' başlığıyla yazı yazdı. Emin Çölaşan dışarıda ama biz buradayız." diye konuştu.

Cezaevinde kendilerini kimselerin ziyaret etmediğinden yakınan Yıldız, "Bizi niye kimse ziyaret etmiyor? Biz de gazeteciyiz, biz de haber yaptık. CHP milletvekilleri bizi ziyaret etmeye korkuyorlar. Kusura bakmasın ama burada sadece Atilla Taş yok." ifadesini kullandı.

Sanık Yıldız, 9 aydır tutuklu ve mağdur olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

"Fuatavni' yazmayı teklif etti, kabul ettim"

Savunma yapan tutuklu sanıklardan, kapatılan rotahaber.com'un sahibi Ünal Tanık da gazeteciliğe 1981 yılında Tercüman gazetesinde başladığını ve medya sektöründe 13 farklı kuruluşta çalıştığını anlatarak, rotahaber.com sitesini kurma sürecini anlattı.

İçki ve sigarası olmadığı için çalışmaya çok vakit ayırdığını ve 2-3 kişinin yapacağı işleri kendisinin yapması nedeniyle iyi para kazanıp gayrimenkul yatırımları yaptığını aktaran Tanık, "Bağımsız ve bağlantısız olmak için rotahaber.com'u yapmaya çalıştım. Rotahaber.com'u bağımsız yapmak için gayrimenkullerimi teker teker sattım. MASAK dosyasında bunlar, gayrimeşru, kara para olarak karşıma çıktı." diyerek göz yaşı döktü.

Ünal Tanık, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbe karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu da öne sürdü.

Mahkeme heyeti başkanı İbrahim Lorasdağı'nın, "Fuatavni' rotahaber.com'da mı yazdı, nasıl yazdı, süreci anlatır mısınız?" diye sorduğu Tanık, "Twitter'dan bana mesaj (dm) atmıştı. Yazma teklifinde bulunmuştu. Uzun süre bu mesaja cevap vermedim. Adı o dönemler yeni yeni duyuluyordu. İyi bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Yazdıkları ilgi çekiyordu. Sonra cevap verip, 'olabilir, yazabilirsin' dedim. Öyle başladı yazmaya. 2014 yılının Mart sonları olması gerekiyor tarihin de. Zaten 3 yazı falan yazdı." şeklinde cevap verdi.

Tanık, "firari sanıklardan Said Sefa'yı tanıyıp tanımadığı" sorusuna karşılık da bu kişiyi tanıdığını belirterek, "Beni telefonla arayıp, 'haberdar.com sitesini devraldığını, ziyaretime gelmek istediğini' söyledi. Okmeydanı'ndaki yerimize geldi. Orada görüştük." ifadesini kullandı.

Başkan Lorasdağı'nın, "Ne zaman geldi?" diye sorduğu Tanık, "2014'ün yaz ayları olması lazım. 'Fuatavni' bizde yazmayı bıraktıktan sonra görüştük." cevabını verdi.

Sanık savunmaları bitti

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Mart Pazartesi günü başlayan ve bugün de devam eden 4 günlük duruşma sürecinde, firari sanıklar hariç, tutuklu sanıkların tümünün savunmasını almış oldu.

Duruşma, tanık anlatımlarıyla devam ediyor.