FETÖ’nün polis ayağına yeni operasyon

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) polis yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Telefonlarında FETÖ’nün kriptolu yazışması programı bulunan şüphelilerin yakalanması için düzenlenen baskın sabah 06.00’da başladı. İstanbul merkezli 14 ilde 64 adresteki baskında 59 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi. Şüphelilerin daha önce Kanunu Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Gözaltı alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.