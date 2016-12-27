FETÖ'nün siyaseti dizayn çabaları gün yüzüne çıktı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 148 sayfalık iddianamede örgütün çeşitli kademelerinde bir süre görev yaptıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve gizli tanık olarak örgütün işleyişi hakkında bilgi veren gizli tanık "Yüksel", asker ve polis olacak kişilerle özel olarak ilgilenildiğini, verilecek talimatları harfiyen yerine getireceğinden emin olunan öğrencilerin askeri okullara kaydettirildiğini itiraf etti.

"Yüksel" örgütün asker ve polis olacak kişilerle özel olarak ilgilendiğine dikkati çekerek, ifadesinde şunları aktardı:

"Cemaate bağlılığından şüphe edilmeyen, verilecek talimatları harfiyen yerine getireceğinden emin olunan öğrenciler askeri okullara, yine cemaat içerisinde özel olarak ilgilenilip ama bazen talimatları sorgulayan veya eleştiren öğrenciler de polislik mesleğine yönlendirildi. Öğrencilerin nerelerde eğitim görecekleri ve hangi meslek grubuna gideceklerine cemaatteki görevliler karar verirdi. Ben yapılanma içerisinde bulunduğum sürece hep astsubay okullarına gidecek öğrencilerle ilgilendim."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BOMBA İDDİA...

Diğer sayfada...