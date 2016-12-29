FETÖ'NÜN SÖZDE 'ALEVİ İMAMI'NIN BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

FETÖ'nün sözde 'Alevi imamı'nın bağlantıları mercek altında

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, örgütün sözde "Alevi yapılanma" sorumlusu olduğu iddia edilen Okutan'ın gizli ilişki ve bağlantıları araştırılıyor.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Kasım'da yakalanan ve FETÖ'nün sözde "Alevi yapılanması" sorumlusu olduğu ileri sürülen Özdal Okutan'ın ilişkileri, örgütün Alevi vatandaşlar üzerinden kirli oyunlar oynadığını gözler önüne seriyor. 

Kırmızı kategoride "ByLock" kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Okutan'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY ana dosya davasında, örgütün sözde "Türkiye Alevi imamı"yken 2014 yılında ABD'ye firar eden Süleyman Ünsal ve sonrasında aynı görevi yaptığı tespit edilen Ziya Demirel'in yerine getirildiği değerlendiriliyor. Okutan'ın, Ziya Demirel ile yüz yüze ve telefonla birçok defa görüşmeler yaptığı da elde edilen bilgiler arasında bulunuyor.

Emniyette hazırlanan polis fezlekelerinde Okutan'ın, Türkiye'de etnik çatışma zemini üzerinden bir kaos ortamı oluşturma gayreti içinde olduğu, Alevi vatandaşları FETÖ ile birlikte hareket etmeye iknaya yönelik faaliyetler yürüttüğü bilgisi yer aldı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan üst düzey polis müdürleriyle telefon irtibatı kayıt altına alınan Okutan'ın, terör örgütü PKK mensuplarıyla da görüştüğü saptandı.

Alevi dedelerine yat turu

Türkiye'de kaos ortamı oluşturmak isteyen örgütün, sözde "Alevi yapılanması"ndan sorumlu olduğu iddia edilen Okutan'ın, Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Uyum Alevi Bektaşi Eğitim ve Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu kurucu üyesi olduğu, kendisinin kurduğu Semah Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneğinin ise darbe girişimi sonrası kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, Okutan'ın, FETÖ/PDY üyelerinden aldığı finansal destekle Alevi dedelerinin katılımıyla yat turları düzenlediğini, bu gezilere İzmir'de o dönemde görev yapan bazı eski üst düzey emniyet müdürlerinin de katıldığını belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde kendisine bir oda tahsis edildiği ve kapıya da "proje koordinatörü" tabelası asıldığı belirlenen Okutan'ın, kendi adına sahte "araştırma görevlisi" kartviziti bastırdığı tespit edildi.

Gizli tanığın beyanlarında, Okutan'a idari binalarda bulunan şifreli kapılardan kolayca geçmesi için manyetik kart verildiği ve söz konusu kişinin özellikle üniversiteye taşeron işçi alımı ve iş akdi fesihlerinde de belirleyici olduğu bilgisi de yer alıyor.

Mali Suçlarla Mücadele polisi, Okutan'ın karmaşık ilişki ağını çözmeye çalışıyor.

TKP/ML örgütü üyelerini koordine etmiş

Karmaşık ilişki ağıyla dikkati çeken Okutan'ın 1 Mayıs gösterilerinde TKP/ML örgütünün üyelerini koordine ettiği, çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı da hazırlanan fezlekede yer aldı.

Mali Suçlarla Mücadele polisinin, Okutan'ın karmaşık ve karanlık ilişki ağını deşifre etmek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.

AA
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