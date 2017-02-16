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FETÖ'NÜN TEĞMENİ İTİRAF ETTİ: ''EVET PKK'LIYIM''

FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''

FETÖ/PDY soruşturması derinleştikçe yeni skandallar ortaya çıkıyor...

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Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri sınav sorularının hazırlandığı birimde görev yapan kripto FETÖ üyelerinin PKK'lı ve sol terör örgütü üyelerini dahi himmet karşılığında subay yaptıkları belirlendi. FETÖ’nün kripto yapılanması tarafından subay yapılan teğmen F.U. gözaltına alındı. İzmir'de Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yapan F.U.'nun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih bölümünde okuduğu yıllarda PKK ve sol terör örgütleriyle birlikte 10 ayrı eyleme katıldığı ve terör örgütü PKK'dan kaydı olduğu belirlendi. FETÖ'nün F.U.'ya ulaşıp önce örgüte kattıkları ardından da emniyetteki terör kayıtlarını silip soruları vererek subaylık sınavına soktukları ortaya çıktı.

Teğmen F.U., "Üniversiteyi bitirdikten sonra Kars'ta bulunduğum sırada hemşerim olan FETÖ sorumlusu abi bana 'gel seni subay yapalım' dedi. Ben de kabul ettim ve İstanbul'a geldim. Pendik FEM Dershanesi'nde hususi imamlarla görüştüm. Himmet vermeyi kabul ederek onlarla anlaştım. 2 yıla kadar İstanbul'da FETÖ evlerinde kalıp sınavlara hazırlandım. Bana 'Haktan' kod adını verdiler" dedi.

"Namaz kılmadım, himmet verdim"

Gözaltına alınan Teğmen F.U., PKK ve sol terör örgütleri içerisinde eylem yaparken kamera kayıtlarında bulunan kişinin kendisinin olduğunu, bunların hangi eylemler olduğunu hatırlamadığını söyleyerek, "abiler bana 'amaz kılıyor musun?' diye sordular, ama ben hiç namaz kılmadım. Ancak sürekli olarak himmet verdim" dedi. Yürütülen soruşturmada, Teğmen F.U.'nun FETÖ'ye ait kaldığı evlerde sorumlu abi olan aynı zamanda ByLock kullanıcısı İngilizce öğretmeni M.M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Akşam
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