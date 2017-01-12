FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 12 GÖZALTI

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişi gözaltına alındı.

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Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Karabük merkezli İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli’de operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 7’si daha önce görevinden uzaklaştırılmış 5’i ise muvazzaf olan subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve erlerden oluşan M.T., B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M.Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U. isimli şahsılar gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

İHA
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