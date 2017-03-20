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FETÖ'NÜN TÜRKİYE İMAMI YAKALANDI

FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı

FETÖ soruşturmasında infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu Türkiye imamı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili yürütülen soruşturmada, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu Türkiye imamı olduğu tespit edilen ve Ankara’da yakalanan bir kişi olmak üzere toplam 2 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY yöneticisi, mahrem hizmetlerinde görevli, infaz koruma memurları ile zabıt katiplerinden sorumlu Türkiye imamı olduğu tespit edilen ve Ankara’da yakalanan bir kişi ile 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen bir polis memuru muhtelif tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

İHA
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