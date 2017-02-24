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FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON: 17 GÖZALTI

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 17 gözaltı

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin Atatürk Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün AÜ yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda AÜ'de görevli olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen 2 profesör, doçent ve araştırma görevlileri ile memurların bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullanmanın yanı sıra örgüt lehine faaliyette bulunmakla suçlanan zanlıların adreslerinde de arama yapıldı.

AA
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