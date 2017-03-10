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FETÖ'NÜN YENİ MESAJ UYGULAMASI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün yeni mesaj uygulaması ortaya çıktı

FETÖ'nün milyonların oynadığı ''Cand Crush Saga'' görünümlü bir haberleşme uygulaması daha ortaya çıktı.

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FETÖ’nün Bylock, Eagle, Talk ve Kakao’dan sonra mart ayından itibaren yeni bir ağ üzerinden örgüt üyelerine motivasyon ve yönlendirme mesajları göndermeye başladığı ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, milyonlarca kişi tarafından oynanan “Candy Crush Saga” görünümlü yeni mesajlaşma programını deşifre etti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Örgütün, bu program üzerinden çözülmelerin ve itirafların önüne geçmek için gözaltına alınma ve tutukluluk sırasında hangi hallerin işkence ve kötü muameleye delil olduğu yönünde bilgi verdiği belirlendi.

Örgütün, üyelerine hâkim karşısında işkence ve kötü muamele gördükleri yönünde şikâyetlerini yüksek sesle dillendirmeleri talimatı verdiği de ortaya çıktı.

Bu konuda ‘Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ ve ‘Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne başvurulması, kendilerine yardımcı olunacağı mesajı verildiği tespit edildi.

İTİRAFLAR HAREKETE GEÇİRDİ

Darbe girişiminin ardından gözaltı ve ihraç süreçlerinde bazı FETÖ üyeleri, itirafçı oldu. Bu itirafların önüne geçmek isteyen örgütün, üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla farklı yöntemlere başvurduğu öğrenildi. Örgütün, bu çerçevede mart ayından itibaren haberleşme için milyonlarca kişi tarafından oynanan “Candy Crush Saga” görünümlü yeni bir mesajlaşma programını devreye koyduğu saptandı.

İŞKENCE TALİMATI

Güvenlik birimleri, bu programın deşifre edilmesine yönelik önemli bir çalışma yaptı. Örgütün, bu ağ üzerinden üyelerine gözaltına alınma ve tutukluluk sırasında hangi hallerin işkence ve kötü muameleye delil olduğu yönünde bilgi verdiği tespit edildi.

Örgüt üyelerinden, hâkim karşısında işkence ve kötü muamele gördükleri yönünde şikâyette bulunmaları istendi. Bir süre önce Balıkesir’de tutuklu örgüt üyelerinin toplu olarak mahkemede yüksek sesle işkence gördüklerini dile getirdikleri, hâkimin de tahliye isteminde bulunduğu yönünde mesajların örgüt mensuplarına iletildiği görüldü.

‘BYLOCK’U KABUL ETMEYİN’

Örgütün, mensuplarını ByLock’u kabul etmemeleri için talimatlandırdığı belirlendi. Örgüt, yeni ağı kullanan mensuplarına gönderdiği mesajda, “Telefonlarda çıkan ByLock programları için düzmece ByLock görüşmeleri hazırlanacak, bunlar üzerinden itiraf almaya çalışacaklar, kesinlikle kabul edilmemeli, bu tarz bir sorgulamanın işkence olduğu belirtilmeli” denildi.

Mesajlarda, örgüt üyelerinden işkence ve kötü muamele iddialarını Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne iletmelerinin istendiği bilgisine ulaşıldı. Örgütün bu kurumlara yapılan başvurulara destek vereceği ifade edildi.

ELEBAŞI GÜLEN’İN MESAJI

FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in yeni iletişim ağı üzerinde bazı mesajları da belirlendi. Gülen’in, örgüt mensuplarını uyararak, “Süreç bize ne kazandırdı sorusuna cevap olarak, yeniden ikaz edildik. Dualarınız, teheccütleriniz eksikti kendinize gelmeniz için Allah sizlere yeni yöntemler öğretti. Allah bu hizmetteki kömür ruhları ayırdı. Münafıklığı ve başka cemaatleri gösterdi. Vifak ve ittifakımızı pekiştirdi” ifadesini kullandığı kaydedildi.

KULLANICILAR TEK TEK ORTAYA ÇIKARILACAK

Güvenlik birimleri, ByLock gibi yeni programı da tüm ayrıntıları ve boyutlarıyla ortaya koymak için çalışmalarını derinleştirdi. Programın nasıl yüklendiği ve kimler tarafından kullanıldığının tespiti ile mesaj içeriklerinin çözümüne yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Habertürk
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