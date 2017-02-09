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FETÖ'NÜN YURT DIŞI OKULLARINA OPERASYON

FETÖ'nün yurt dışı okullarına operasyon

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışındaki FETÖ okullarıyla yakından ilgileniyor.

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Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun üzerinden geçen 5 ay içerisinde, FETÖ  bağlantılı toplam 688 okulun bulunduğu 113 ülkeden 11'indeki okulların devri için  mutabakata varıldı. Somali, Gine, Nijer'de FETÖ ile iltisaklı okullar Maarif  Vakfına devredildi, Cerablus bölgesinde 3 yeni Türk okulu açıldı, Senegal,  Moritanya, Çad, Gabon, Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan ve Afganistan'daki  okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşmaya varıldı. Maarif Vakfı, yakın zamanda 20 ülkeyi  daha ziyaret edecek.

Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun  üzerinden geçen 5 ay içerisinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı toplam  688 okulun bulunduğu 113 ülkeden 11'indeki okulların devri için mutabakata  varıldı. Bu kapsamda, Somali, Gine, Nijer'de  FETÖ ile iltisaklı tüm okullarda ve  Cerablus'ta açılan 3 yeni Türk okulunda eğitime başlandı, Senegal, Moritanya,  Çad, Gabon, Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan ve Afganistan'daki okulların devir  teslim işlemlerine ilişkin anlaşmaya varıldı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye  göre, Türkiye Maarif Vakfı, ülkenin eğitim alanında saygın, güvenilir ve yüksek  kalitede uluslararası yüzü olması amacı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi  tarafından çıkarılan özel bir yasa ile kuruldu.

Vakıf, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'nin etkin  olduğu ülkelerde eğitim alanında bu örgütün okullarını devralmak suretiyle  mücadele veriyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kuruluşları,  sivil toplum örgütleri ve siyasi erkten gelen öncelikli bilgilerin toplanması  sonucu Türkiye Maarif Vakfı, devir çalışmalarını başlattı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye Maarif  Vakfı, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında eğitim alanında yüksek nitelikli,  kaliteli, saygın ve uluslararası tanınırlığa sahip kurumlarıyla 7 kıtada  faaliyette bulunmayı amaçlıyor.

Bu hedefe ulaşma yolunda başta Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında  faaliyette bulunan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus  Emre Enstitüsü gibi kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, ticaret ve iş  dünyasına ait örgütler, gönüllü kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yurt  dışında yaşayan vatandaşlar, dost ve kardeş ülke halkları ile bu hedefe ulaşmak  için çalışmalar yürütülüyor.

YILDA 20 ÜLKEDE EĞİTİM KURUMU AÇILACAK

Bu çerçevede, yılda ortalama 20 ülkede eğitim kurumu açılacak.  FETÖ/PDY ile iltisaklı tüm okulların Türkiye Maarif Vakfı veya ilgili ev sahibi  ülkeye devri konusunda kararlılıkla mücadele edilecek.

Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitim gören başarılı öğrencilerin  Türkiye'de staj, hizmet içi eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimleri  desteklenecek. Türkiye Maarif Vakfı okullarında görev yapan ilgili ülke vatandaşı  idareci ve öğretmenlerin, vakıfla bağlarını ve uyumunu sağlamak ve güçlendirmek  amacıyla her yıl Türkiye'de hizmet içi eğitime alınması planlanıyor.

Türk öğrencilerinin yoğun olarak gittiği ülkelerde yükseköğretim kız  ve erkek öğrenci yurtları açılacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşların çocukları  için eğitim ve rehabilitasyon programları uygulanacak.

Son verilere göre, Avustralya kıtasında FETÖ'ye ait 15, Amerika  kıtasında 9 ülkede 150, Afrika kıtasında 36 ülkede 106, Avrupa'da 35 ülkede 175,  Asya'da 32 ülkede 242 olmak üzere toplam 113 ülkede toplam 688 okul bulunuyor.

YAKIN MARKAJDAKİ ÜLKELER

Türkiye Maarif Vakfının Ekim-Aralık 2016 yurt dışı faaliyet raporuna  göre, vakıf, Gine, Somali ve Nijer'de FETÖ ile irtibatlı okulların devrini  tamamladı, ayrıca vakıf tarafından Suriye Cerablus'ta 3 yeni Türk okulu açıldı.

Vakfın mutabakat sağladığı 8 ülke ise Senegal, Moritanya, Çad, Gabon,  Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan ve Afganistan oldu.

Vakıf, Bosna Hersek, Hindistan, Arnavutluk, Tayland, Kamboçya, Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avustralya, Danimarka, Kuzey Irak, Moldova, Suudi  arabistan, Singapur, Malezya, Fransa, Almanya, Romanya, Sudan olmak üzere toplam  17 ülke ile görüşmelerini devam ettiriyor.

Maarif Vakfının yakın gelecekte ziyaret etmeyi planladığı 20 ülke ise  şunlar:

"Angola, Azerbaycan, Benin, Cibuti, Ekvator Ginesi, Fas, Gambia,  Gürcistan, Japonya, Kamerun, Karadağ, Lübnan, Mali, Moğolistan, Ruanda, Sudan,  Tanzanya, Tunus, Uganda ve Ürdün."

Vakıf, öncelik verilecek bu ülkelerin ardından FETÖ'nün kurduğu başka  ülkelerdeki okulların devir işlemleri için girişimlerini de sürdürecek.

"ETİYOPYA CUMHURBAŞKANI AÇIK ŞEKİLDE AÇIKLADI"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Türkiye Maarif Vakfı tarafından planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.  Yılmaz, vakfın geçen yılın eylül ayından itibaren çalışmalarına başladığını  anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın,  Türkiye'yi ziyaret eden Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile 7  Şubat'ta bir görüşme yaptığını dile getiren Yılmaz, Wirtu'nun bu ülkedeki FETÖ'ye  ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredileceğini açık şekilde belirttiğini  ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfınca mutabakata varılıp eğitime başlanan ülkelerin  Gine, Somali, Nijer ile Suriye Cerablus bölgesi olduğunu bildiren Bakan Yılmaz,  "Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Sao Tome, Burkina Faso, Pakistan, Afganistan ile  de mutabakat sağlandı. Bu ülkeler, 'Evet kendi ülkemizdeki okulları size  devredeceğiz.' dediler." bilgisini paylaştı. Balkanlar, Afrika ve Asya'da  görüşmelerin devam ettiği ülkeler bulunduğunu aktaran Yılmaz, bu ülkeler arasına  Etiyopya'nın da katıldığını ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfının uluslararası eğitimde bir marka haline  gelmesini istediklerinin altını çizen Yılmaz, bunun için vakfa hükümet olarak her  türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Vakfın faaliyet göstereceği ülkeler için öğretmen ve yönetici  kaynağını oluşturduğunu bildiren Yılmaz, "Dolayısıyla öğretmen ve yönetici  kaynağı oluştukça dünyadaki bütün ülkelerde marka halinde en kaliteli eğitimi  vermeye devam edeceğiz." dedi.

AA
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