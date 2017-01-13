YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FETÖ’YE ABLA OPERASYON: 55 GÖZALTI

FETÖ’ye abla operasyon: 55 gözaltı

Örgütün "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişiden 55'i yakalandı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 73 kişiden 55'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün "abla" yapılanmasında yer aldıkları ve şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuyla ilgili eş zamanlı operasyon yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 55'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "abla" yapılanmasına yönelik 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

AA
451
Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!
Rus Büyükelçi suikastçısı için ilginç tespitRus Büyükelçi suikastçısı için ilginç tespit
Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandıErdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı
Himmette son nokta !Himmette son nokta !
İsrail askerlerini tuzağa düşürdülerİsrail askerlerini tuzağa düşürdüler
CHP'den erken seçim çıkışıCHP'den erken seçim çıkışı
Rus takımları Antalya kamplarını iptal ettiRus takımları Antalya kamplarını iptal etti
Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değilMehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil
Genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibeGenç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS