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FETÖ'YE BİR DARBE DE O ÜLKEDEN GELDİ

FETÖ'ye bir darbe de o ülkeden geldi

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını iptal etti.

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Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etti.

AA muhabirinin Gürcistan Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansı iptal edildi.

Okulda yapılan incelemeler sırasında, öğrenci kayıt sistemi gibi bazı konularda ciddi eksikliklerin ortaya çıkması nedeniyle, okulun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, okulun lisansının iptal edilmesine ilişkin resmi kararının 10 çalışma günü içinde yayınlanacağını belirtti.

Okulda eğitim süreci durdurulacak

Gürcistan kanunlarına göre, lisansı iptal edilen okulda, kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.

Bakanlığın kararıyla söz konusu okuldaki öğrenciler çeşitli eğitim kurumlarına nakledilecek.

Okulların sayısı 7'den 5'e düştü

Gürcistan'da kamuoyununda FETÖ ile bağlantılı 7 okul olduğu biliniyor. Bu okullardan başkent Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bakanlığın son kararı ile bu ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 5'e düşmüş oldu.

AA
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