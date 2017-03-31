FETÖ'YE BÜYÜK DARBE !

FETÖ'ye büyük darbe !

FETÖ'nün general ve albaylardan ''sorumlu imamı'' olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki general ve albaylardan "sorumlu imam" olduğu öne sürülen İ.Y. gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri  yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki  general ve albaylardan sorumlu imam olduğu öne sürülen İ.Y. Eskişehir'de gözaltına alındı. 
 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye karşı  yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava  Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki general ve albaylardan "sorumlu  imam" olduğu öne sürülen İ.Y. yakalandı.
 
İ.Y'nin İstanbul'a getirildiği öğrenildi. 
 
Eskişehir Anadolu Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu ve KHK ile  açığa alındığı belirtilen İ.Y'nin 9 Mart'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest  bırakıldığı kaydedildi.

AA
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