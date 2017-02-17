FETÖ’ye Hollanda’da kıskaç

Hollanda’daki bir Türk konsolosluğunun FETÖ ile bağlantıları gerekçesiyle bazı çifte vatandaşların pasaportlarına el koyduğu öne sürülürken Hollanda Hükümeti sözcüsü, her devletin vatandaşlarının pasaportlarını iptal etme yetkisinin bulunduğunu ifade etti.

Trouw gazetesi, söz konusu konsolosluk tarafından pasaportları el konulduğu iddia edilen bazı çifte vatandaşa, “kaçak” olarak sayıldığı bildirilerek “Türkiye’ye giderek mahkemenin önünde masumiyetlerini kanıtlamak için bir günlük pasaport verildiğini” yazdı.

Bu arada bazı çifte vatandaşların pasaportlarına el konulduğundan Hollanda Hükümetinin haberdar olduğuna dikkat çekilen habere göre Trouw’a konuşan bir hükümet sözcüsü her devletin vatandaşlarının pasaportlarını iptal etme yetkisinin bulunduğunu belirterek “Hollanda’nın bu konu üzerinde bir etkisi yok” şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN DIŞINDAKİ ÜLKELERE “YÜKSEK PROFİLLİ İADE TALEBİ YOK”

Bu gelişmeyi de yansıtan NL Times ise, 15 Temmuz darbe girişimi döneminde NATO’da görevli bazı Türk subaylarının Hollanda’dan iltica talebinde bulunduklarının açıklandığına işaret ederken Brüksel merkezli New Europe gazetesi Türkiye’den Avrupa ülkelerinden iade talepleri üzerinde durdu.

New Europe “Türkiye’den yüzlerce subayın kaçmasına rağmen Ankara’dan Avrupa'ya çok az sayıda iade talebinin iletildiğini” savunduğu haberinde “Yunanistan dışındaki Avrupa ülkelerine yapılmış yüksek profili iade talebinin pek bulunmadığını” iddia etti.

“15 Temmuz darbe girişimi ertesinde NATO’da görev yapan yüzden fazla Türk subayının Hollanda, Belçika ve Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu" vurgulanan haberde Eylül 2016’da Türkiye’nin “Benelüks ülkeleri, Almanya ve ABD’de görev yapan 400 kişi dahil olmak üzere NATO personelini geri çağırmaya başladığı” kaydedildi.