FETÖ'YE İLK DARBEYİ SOMALİ VURDU

FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Somali ülkesindeki FETÖ okullarını kapatarak çalışanlarını sınır dışı etti.

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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan  Bekar, Somali'nin, Türkiye ile kardeşliğinin bir göstergesi olarak 15 Temmuz'daki  darbe girişiminden sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulları kapatarak burada çalışan kişileri de sınır  dışı ettiğini ve bu kararı da Somali başbakanının bakanlarla büyükelçiliğe  gelerek bildirdiğini belirtti.

Büyükelçi Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali ile ilişkilerin 2011'den bu yana Türkiye'nin izlediği politikalar sayesinde gittikçe geliştiğini ifade etti. Türkiye'nin Somali halkı, siyasetçileri ve diasporasının güvenini kazandığını söyleyen Bekar, bu güveninin sahadaki yatırımlar neticesinde kazanıldığını vurguladı.

Türkiye'nin, Mogadişu'da kurduğu Hastaneler, okullar ve ülkede  faaliyet gösteren şirketler sayesinde Somali'nin tekrar yaşanabilir bir ülke  olduğunu gösterdiğini dile getiren Bekar, Somali halkının da bunu büyük bir  takdirle karşıladığının altını çizdi.

Bekar, Somali'nin sadece kısa vadeli değil uzun vadeli politikalar  geliştirerek Somalililerle gelişmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.  Bunun  en son örneğini Türk büyükelçiliğinin oluşturduğunu anlatan Bekar, Türkiye'nin  dünyadaki en büyük misyonu özelliğini taşıyan elçiliğin Somali'nin geleceğine ne  kadar güvendiklerinin de simgesi olduğuna dikkati çekti.

Olgan Bekar, Türkiye'nin Somali'nin yaşanabilir bir yer olduğunu  göstererek ve uluslararası toplumdan izole edilmiş durumunu değiştirerek yolunu  açtığını söyledi. "Somali her şeyin yeniden kurulması gereken bir ülke. Uzun  süren iç savaş döneminde bütün devlet altyapısı yok edilmiş. Bir devletin  kurumlarla birlikte yeniden ayağa kaldırılması zorlu bir süreç." diyen Büyükelçi  Bekar, Somali halkının uluslararası topluma yönelik eleştirilerinin her zaman  olduğunu ancak Somali'nin içinde bulunduğu koşulları bir bütün olarak görmek  gerektiğini dile getirdi.

Büyükelçi Bekar, "Somali çok kolay kurumsal destek sağlanabilir bir  ülke konumunda da tam olarak değil ama biz bütün bu zorluklara rağmen  Somalililerin günlük hayattaki ihtiyaçlarının çözülmesi için gerçekten büyük çaba  sarf ediyoruz. Uluslararası toplum da bizim gibi çalışırsa, Türkiye örneğini  takip ederek, daha kalıcı ve etkili sonuçlar alacağını düşünüyorum." ifadelerini  kullandı.

Ülkedeki seçim süreci

Somali'deki seçim sürecinin ocak sonunda tamamlanacağını söyleyen  Bekar, ülkedeki seçimin diğer ülkelere göre farklılık teşkil ettiğini belirtti.

Seçim sürecinde büyük bir güvenlik sorunu yaşanmadığını anlatan Bekar,  "Bunlar önemli gelişmeler. Zorluklar var tabii ki ama geçmişle kıyaslandığında  bugün gelinen nokta daha umut verici bir nokta. Bu süreç önümüzdeki dönemde  tedricen gelişerek devam edecek. Eleştirmek kolay fakat sahadaki gerçekleri her  zaman göz önünde tutmalıyız. Onları anlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ yapılanması

Somali'deki FETÖ yapılanması hakkında da bilgi veren Bekar, Somali'nin  bu konuda örnek olarak gösterilebilecek bir ülke olduğunu kaydederek şöyle devam  etti:

"İki ülke arasında kardeşliğin bir göstergesi olarak 16 Temmuz'da,  darbeden sadece bir gün sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları  kapattılar, orada çalışan kişileri de sınır dışı ettiler ve bu kararı da Somali  başbakanı büyükelçiliğimize bakanlarla birlikte gelerek bildirdi. Bir hafta  içinde bu kişiler ülkeyi terk ettiler ve Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir  hastane bizim yönetimimize geçti.

Biz de yerel bir partnerle ortaklık kurarak okulları eylül ayında  işletmeye başladık. bugün de Maarif Vakfına devredildi okullar. Şu anda sorunsuz  bir şekilde okullar eğitim faaliyetlerine devam ediyor.  Hastaneyi de Recep  Tayyip Erdoğan Hastanesi bünyesine kattık. Oranın bir şubesi olarak  faaliyetlerine devam ediyor. Yani Somali içinde FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız  kalmadı."

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