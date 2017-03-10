FETÖ'ye operasyonlar hız kesmiyor ! Onlarca gözaltı...

Aksaray merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) himmet adı altında bağışta bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray il yapılanmasında örgüte himmet adı altında bağışta bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Aksaray merkezli olarak Ankara, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Niğde, Konya ve Kırşehir'de operasyon düzenlendi. Yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, tamamını yakalamak için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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