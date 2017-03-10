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FETÖ'YE OPERASYONLAR HIZ KESMİYOR ! ONLARCA GÖZALTI...

FETÖ'ye operasyonlar hız kesmiyor ! Onlarca gözaltı...

Aksaray ve Bodrum merkezli düzünlenen FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı var.

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Aksaray merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) himmet adı altında bağışta bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray il yapılanmasında örgüte himmet adı altında bağışta bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Aksaray merkezli olarak Ankara, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Niğde, Konya ve Kırşehir'de operasyon düzenlendi. Yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı, tamamını yakalamak için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

30 GÖZALTI DAHA

Bodrum merkezli olarak 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı belirlenen 30 şüpheli hakkında Bodrum ilçe merkeziyle Muğla, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli illerinde 29 farklı adreste eş zamanlı arama, el koyma ve şüphelilere yönelik yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri sonrasında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

İHA
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