Fetullah Gülen kalp krizi geçirdi iddiası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideri Fetullah Gülen'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Kapatılan Zaman gazetesini eski Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Gülerce, Gülen'in sağ kollarından Osman Şimşek’in kalp krizi haberini Twitter'dan paylaştığını söyledi.

İddiaya göre; FETÖ'cü Osman Şimşek sözkonusu bilgiyi Twitter adresinden önce paylaştı, sonra hemen sildi.

Şimşek daha sonra attığı tweetinde "Zavallı haramîler ve trolleri yine yalan haberde teselli arıyorlar. Hiçbir twitimi silmedim; bu sayfada olmayan mesaj bana ait değildir." ifadelerini kullandı.